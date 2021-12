Ezután Békéssámsonon, a Hősök terén 18 óra 45 perc körül ellenőriztek a rendőrjárőrök egy 53 éves férfit, aki szintén autóval közlekedett. Nála is három légalkoholmérés eredménye lett pozitív, ezért a rendőrök a békéssámsoni férfivel szemben is feljelentést tettek. Emellett szabálysértési eljárás is indult a férfi ellen, mert jogosítvánnyal nem rendelkezik - adta hírül a police.hu.