Battonyán, a Somogyi Béla utcán szombaton 16 óra 30 perc körül egy személygépkocsi kerékpárost ütött el. Az autó vezetője a Klapka utca felől a Hermann Gmeiner utca irányába tartott és nem vette észre az előtte az úttest szélén kivilágítatlanul tekerő biciklist. A balesetben a kerékpáros férfi súlyosan megsérült. A történtek körülményeit és a felelősség kérdését a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vizsgálja - olvasható a police.hu közleményében.

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a téli hónapokban a lerövidült nappalok miatt sokat kell korlátozott látási viszonyok között, tehát szürkületben, sötétben közlekedni.

Emellett köd, eső, illetve havazás is ronthatja a látási viszonyokat, így mindenkinek sokkal jobban kell figyelni. Tartsák be a szabályokat, legyenek körültekintőek és gondoskodjanak arról, hogy jól lássanak és látszódjanak! Járműveiken rendszeresen ellenőrizzék a világításokat, a kerékpárokon a prizmákat is! Szükség esetén javíttassák meg, pótolják azokat! A kerékpárosoknál és a gyalogosoknál a láthatósági mellény, fényvisszaverő ruha fokozza a biztonságot.