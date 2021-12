Három nap alatt négy helyre tört be egy férfi Békéscsabán. A sort május 3-áról 4-ére virradó éjjel kezdte, akkor a Tessedik utcában egy lángosos ablakát törte be, majd az Ihász utcában egy söröző hátsó ajtaját feszítette fel. Mindkét helyről lopott is.