Az erőszakos férfi testvére a ház hátsó szobájában lakik, ő sietett a megtámadott nő segítségére, de bátyja vele is dulakodott, és továbbra is késsel a kezében fenyegetőzött, hogy megöli a keresztanyját. A történtek után a Sarkadi Rendőrkapitányság az 54 éves sarkadi férfit kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette, jelenleg is letartóztatásban van. A rendőrség a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az ügy iratait csütörtökön továbbította az ügyészségre.