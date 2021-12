A gyakorlat végrehajtására egy békéscsabai lakatlan épület szolgált, ahol a szakemberek által életszerűen kialakított helyszín várta a programon résztvevőket. A lakóház egyik kiégett helyiségében egy női holttestet, az épület közelében pedig egy halott férfit találtak. A tűzoltók és a rendőrök, ahogy a valós helyzetek esetében most is részletesen, alaposan megvizsgálták a helyszínt és azt is, hogy a két halálesetnek van-e köze egymáshoz, történhetett-e bűncselekmény.