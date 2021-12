Kihallgatásán a kereskedő elismerte, hogy azok a dolgok, amelyeket árult, nem voltak raktáron, ő is csak megrendelte azokat máshonnan. Tehát olyan dolgokat fizettetett ki a vevőkkel előre, amelyek nem is voltak nála. A férfi más megyében folytatott rendőrségi eljárások adatai szerint még több embert csapott be. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya a nagykátai férfit üzletszerűen elkövetett csalás bűntettel gyanúsítja és kedden őrizetbe vette – adta hírül a police.hu.