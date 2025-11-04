1 órája
Esernyő vagy napszemüveg? – így alakul a holnapi időjárás
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Ha országosan nézzük, akkor hétfő éjszaka mindenütt megszűnik az eső. Kedd hajnalra az ország nagy részén kiderül az ég. Foltokban pára, köd, rétegfelhőzet alakulhat ki. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és 7 fok között alakul.
A köd és rétegfelhőzet feloszlása után jellemzően napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul – olvasható a HungaroMet oldalán.
Összességében egy igazi őszi napra számíthatunk.
Milyen idő lesz holnap Békésben?
Békéscsaba: A reggeli ködfoltok feloszlását követően nyugaton több órára kisüt a nap, míg keleten időnként felhők takarhatják az eget. A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot – írja a koponyeg.hu.
Szarvas: Hajnalra helyenként pára, köd képződik. Kora reggel -1 és 7, napközben 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
Gyula: Kedden felhős, kissé szeles idő lesz, de számottevő csapadék nem várható.
Orosháza: Szintén szeles és borongós idővel kell számolni. Napközben 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
Békés: Időnként felhők takarhatják az eget. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot.
Sarkad: Előfordulhat gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet 14 fok lesz – írja a koponyeg.hu.