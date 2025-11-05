november 4., kedd

Holnap új fejezetet ír az ősz: így változik meg az időjárás

Címkék#időjárás#előrejelzés#hőmérséklet#csapadék#Békéscsaba

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha országosan nézzük, akkor szerdán egy derült, csapadékmentes időjárásra számíthatunk. Bár sokfelé párás lesz a levegő és hajnalban köd is képződhet, ám a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -2 és 5 fok között alakul

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Napközben a helyenkénti köd feloszlását követően túlnyomóan derűs és napos időben lesz részünk, csapadék továbbra sem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű – olvasható a HungaroMet oldalán.

Összességében egy derült, kellemes időjárásra számíthatunk. 

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap Békéscsabán és környékén? 

A rétegfelhők megszűnése után csak fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, ám ezekből eső nem várható. 15 fok körül tetőzik a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu.

Összességében holnap Békés vármegyében változóan felhős, száraz idő várható. Átlagosan a hőmérséklet napközben 15-16 fok körül alakul a vármegye területén.

 

