Erre nem számítottunk – fordulat lesz a holnapi időjárásban

Milyen idő lesz holnap? Ha országosan nézzük, akkor vasárnap hajnalban nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, így a derült időt inkább fátyolfelhős időjárás váltja fel. Az északnyugati és északi tájakon rétegfelhőzet is képződhet párával és helyenként köd is kialakulhat, de csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul, míg a szélvédett, hidegre hajlamosabb helyeken 3 és 7 fok között mérhetünk. Ugyan délelőtt már az északi, északnyugati tájakon csak lassan vékonyodik, zsugorodik a rétegfelhőzet, az északi határvidéken maradhatnak erősen felhős, borult körzetek is.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Általában fátyolfelhős, napos időre számíthatunk az esetleges pára és köd feloszlása után, azonban estétől frontális felhőzet és csapadékzóna érkezik nyugat felől. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között várható – olvasható a HungaroMet oldalán.

Összességében igazi, őszi időre számíthatunk tele fordulatokkal. Érdemes magunknál tartani az esernyőnket, hiszen este már lehet, szükségünk lesz rá.

Milyen idő lesz holnap Békésben?

Békéscsaba: A ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat. A csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak.

Szarvas: Szintén ködös reggelre számíthatunk, este pedig gyenge eső is kialakulhat. A hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul.

Gyula: Erősen felhős, borongós, kissé szeles idő várható. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.

Orosháza: Száraz, változóan felhős, helyenként napos idő várható, a legmagasabb hőmérséklet 21-22 fok körül alakul. Az északnyugati szél gyenge, mérsékelt lesz.

Békés: A reggel felhős és ködös lesz, napközben pedig változóan felhős idő várható. Estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat. A csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak.

Sarkad: Csapadék nem várható. Gyenge, mérsékelt marad a délkeleti szél. Kora reggel 9, délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.