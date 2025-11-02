Időjárás
53 perce
Reggel még békés minden – de estére fordul a kocka az égen!
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk vasárnap Békés vármegyében.
A ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat.
A csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak – irja a koponyeg.hu oldala.
