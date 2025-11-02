november 2., vasárnap

Reggel még békés minden – de estére fordul a kocka az égen!

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk vasárnap Békés vármegyében.

A ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat. 

Helyenként eső is előfordulhat ezen az őszi napon. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak – irja a koponyeg.hu oldala. 

 

