Készülj fel a Mindenszentek napjára – ezt hozza az időjárás november 1-jén!

Címkék#fátyolfelhő#Békés vármegyében#mindenszentek nap#hőmérséklet

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szombaton Békés vármegyében.

Beol.hu

Mindenszentek napján legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. 

Mindenszentek napján kellemes őszi időjárásra számíthatunk. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot – irja a koponyeg.hu oldala. 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

