Időjárás
18 perce
Készülj fel a Mindenszentek napjára – ezt hozza az időjárás november 1-jén!
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szombaton Békés vármegyében.
Mindenszentek napján legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak.
Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot – irja a koponyeg.hu oldala.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ezt ne hagyja ki!Rangsor
22 perce
Európa növekedési bajnokai közt a szarvasi cég, a világ is felfigyelt rájuk
Ezt ne hagyja ki!Helyi építési szabályzat
27 perce
Itt a válasz, tényleg beépíthetjük-e az előkertet és az oldalkertet
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre