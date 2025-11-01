Készülj fel a Mindenszentek napjára – ezt hozza az időjárás november 1-jén!

Mindenszentek napján legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak.

Mindenszentek napján kellemes őszi időjárásra számíthatunk. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot – irja a koponyeg.hu oldala.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.