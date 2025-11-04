November 4-i időjárás: így változik meg a hőmérséklet napközben

A reggeli köd és a rétegfelhők feloszlását követően többnyire napos időre számíthatunk, az égen csak kevés felhő lesz, és csapadék sem várható. A szél gyenge, helyenként mérsékelt marad.

Derűs őszi nap – a köd felszállása után napfényes, nyugodt idő vár ránk. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A nappali maximum hőmérséklet 11 és 16 Celsius-fok között valószínű - olvasható a HungaroMet oldalán.