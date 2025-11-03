Változékony fordulat a hétfői időjárásban

Hétfő délelőtt keleten is fokozatosan beborul az ég, nyugat felől pedig egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. A csapadékot adó zóna kelet felé vonul, sok helyen esőt vagy záporesőt hozva. Ezzel egyidőben nyugaton fokozatosan megszűnik az eső.

Az őszi égbolt változékony arcát mutatja – záporok és napsütés váltják egymást. Fotó: Illusztráció -Shutterstock

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között valószínű, a magasabb értékeket a kezdetben még kevésbé felhős keleti határvidéken mérhetjük - olvasható a HungaroMet oldalán.