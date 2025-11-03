november 3., hétfő

Változékony fordulat a hétfői időjárásban

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.

Beol.hu

Hétfő délelőtt keleten is fokozatosan beborul az ég, nyugat felől  pedig egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. A csapadékot adó zóna kelet felé vonul, sok helyen esőt vagy záporesőt hozva. Ezzel egyidőben nyugaton fokozatosan megszűnik az eső. 

Az őszi égbolt változékony arcát mutatja
Az őszi égbolt változékony arcát mutatja – záporok és napsütés váltják egymást. Fotó: Illusztráció -Shutterstock

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között valószínű, a magasabb értékeket a kezdetben még kevésbé felhős keleti határvidéken mérhetjük - olvasható a HungaroMet oldalán.

 

 

