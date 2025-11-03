Időjárás
4 órája
Változékony fordulat a hétfői időjárásban
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.
Hétfő délelőtt keleten is fokozatosan beborul az ég, nyugat felől pedig egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. A csapadékot adó zóna kelet felé vonul, sok helyen esőt vagy záporesőt hozva. Ezzel egyidőben nyugaton fokozatosan megszűnik az eső.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között valószínű, a magasabb értékeket a kezdetben még kevésbé felhős keleti határvidéken mérhetjük - olvasható a HungaroMet oldalán.
Ezt ne hagyja ki!Ildikó újdonságai
4 órája
A legnagyobb mesterek ízeit hozta haza, aki betér cukrászdáiba, egy darab Európát is kóstol
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre