Hidegfront támad: végre megázik Békés vármegye is a jövő héten?

A hidegfront elindult hazánk felé, amiről a HungaroMet Facebook oldala számolt be. A hidegfront északnyugat felől közelít, ebből a csapadékrendszerből számottevő mennyiség hullott Nyugat- és Észak-Európában. Na de várható eső Békés vármegyében?

Láthatóan közeledő hidegfront, vajon lesz eső Békés vármegyében? Fotó: HungaroMet/Facebook

Várható eső Békés vármegyében is? Itt a válasz

A front először értelemszerűen hazánk északi hegyeit éri el, így eső és zápor már arrafelé kialakulhat. A kiterjedt csapadékrendszer a vasárnap éjféli órákban érkezik meg nyugat felől, ami hétfő reggelig a Dunántúlt áztatja. Zalában, ahol területi átlagban meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége a 20 mm-t, de egy-egy beágyazott, intenzívebb záporból máshol is hullhat ezt meghaladó mennyiség. Nem kizárt, hogy egy-egy helyen még akár mennydörgésre is felfigyelhetünk.

Hétfőn a hidefront továbbhalad a keleti országrész felé, azonban a csapadékzóna elgyengül és az 5 mm-es valószínűségi térképen az Alföldön már inkább a 0% felé alakulnak az értékek.

Nem várható eső Békés vármegye nagy részén. Fotó: HungaroMet/Facebook

Várhatóan az Alföld nagyobb részén inkább csak lokálisan eshet említést érdemlő eső– számol be Facebook oldalán a HungaroMet.

Így alakul az időjárás jövő héten Békés vármegyében

Hétfő

Nyugat felől beborul az ég. Estefelé nyugaton csökkenni kezd a felhőzet. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 10 és 15 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Kedd

A ködfoltok megszűnése után nyugaton napos, keleten változóan felhős idő ígérkezik. A Tiszántúlon még előfordul kisebb eső. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Szerda

Változóan felhős időre van kilátás, eső nélkül. 11 és 16 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Csütörtök

Reggelre köd, és rétegfelhőzet képződik, mely néhol egész nap megmarad. Máshol előbukkanhat a nap. 10 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk – így tájékoztat a koponyeg.hu.