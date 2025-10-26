Zivataros fordulat Békés vármegyében – villámfényes vasárnapra számíthatunk

A szombat esti órákban a Békés vármegye felett váratlanul aktívvá vált az idő: több helyen is záporok, zivatarok pattantak ki. Nem csupán a meleg, párás légtömegek játszottak szerepet, hanem egy magasban húzódó, gyors légáramlás — egy úgynevezett „jet-streak” – is. De mit is jelent mindez egyszerűen? Vasárnap este zivatar Békés vármegye térségében is kialakulhat, ahol a hirtelen megemelkedő, nedves levegő és a magasban áramló szél találkozása indíthatja be a heves felhőképződést.

Zivatar Békés vármegye térségében: egy magasban futó gyors légáramlat, az úgynevezett jet-streak aktiválhatja a vasárnapi zivatarokat. Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Zivatar Békés vármegye térségében: mi történt pontosan?

Hozzávetőlegesen 9 km-es magasságban egy erős, nyugat-keleti irányban futó légáramlat (más néven a jet stream része) úgynevezett „bal kilépő zónájába” kerültünk – azaz abba a szakaszba, ahol a levegő felfelé áramlik, majd szétterül. Ez a felső-áramlás lefelé húzza vagy húzódó áramlást hoz a talaj közelébe, ami összeáramlást, emelkedő légmozgást eredményez. Ez az emelkedés (plusz a gyors felszálló légtömeg, nedvesség, instabilitás) volt az, ami „kipattintotta” a zivatarokat a térségünkben – HungaroMet Nonprofit Zrt.

Egyszerűbben: képzelj el egy nagy légörvényt fent az égben, amely levegőt szív fel felszíntől – emiatt a földfelszín közelében több lesz az emelkedő légtömeg, és ez az, ami záporokat, villámlást eredményezhet.

Mire számíthatunk?

A megyében zápor, zivatar, csapadék, villámlás bárhol várható – különösen ott, ahol a meleg, párás levegő találkozik az emelkedő áramlással.

A várható csapadékmennyiség összege az elmúlt 24 órában (mm). Fotó: met.hu

Vasárnapi időjárás Békésben

A pára és köd feloszlása után az ország északkeleti felén még hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, eközben nyugat felől fokozatosan egyre nagyobb területen beborul az ég. Nagyobb eséllyel az ország déli felén fordulhat elő eső, de délután északnyugaton sem kizárt néhány zápor. A nyugatias szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között várható. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Este északnyugat, észak felől fokozatosan csökken a felhőzet. Hajnalra párássá válhat a levegő, foltokban köd képződhet. A legtöbb helyen megszűnik a csapadék, de délen néhány zápor még előfordulhat. A nyugatias szél többnyire mérsékelt lesz. Hajnalra általában 3 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de néhol ennél hidegebb is lehet – írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.