október 26., vasárnap

Dömötör névnap

13°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás előrejelzés

17 perce

Zivataros fordulat Békés vármegyében – villámfényes vasárnapra számíthatunk

Címkék#időjárás#zivatar#előrejelzés#villámlás#légtömeg#csapadék

Mutatjuk milyen időjárásra számíthatunk a mai napon. A vasárnapi zivatar Békés vármegye fölött villámlással, erős széllökésekkel és helyenként intenzív záporral érkezhet, amely rövid időre felfrissíti a levegőt a térségben.

Beol.hu

A szombat esti órákban a Békés vármegye felett váratlanul aktívvá vált az idő: több helyen is záporok, zivatarok pattantak ki. Nem csupán a meleg, párás légtömegek játszottak szerepet, hanem egy magasban húzódó, gyors légáramlás — egy úgynevezett „jet-streak” – is. De mit is jelent mindez egyszerűen? Vasárnap este zivatar Békés vármegye térségében is kialakulhat, ahol a hirtelen megemelkedő, nedves levegő és a magasban áramló szél találkozása indíthatja be a heves felhőképződést.

Zivatar Békés vármegye: a magasban húzódó szél indította be a zivatarokat
Zivatar Békés vármegye térségében: egy magasban futó gyors légáramlat, az úgynevezett jet-streak aktiválhatja a vasárnapi zivatarokat. Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Zivatar Békés vármegye térségében: mi történt pontosan?

Hozzávetőlegesen 9 km-es magasságban egy erős, nyugat-keleti irányban futó légáramlat (más néven a jet stream része) úgynevezett „bal kilépő zónájába” kerültünk – azaz abba a szakaszba, ahol a levegő felfelé áramlik, majd szétterül. Ez a felső-áramlás lefelé húzza vagy húzódó áramlást hoz a talaj közelébe, ami összeáramlást, emelkedő légmozgást eredményez. Ez az emelkedés (plusz a gyors felszálló légtömeg, nedvesség, instabilitás) volt az, ami „kipattintotta” a zivatarokat a térségünkben – HungaroMet Nonprofit Zrt.

Egyszerűbben: képzelj el egy nagy légörvényt fent az égben, amely levegőt szív fel felszíntől – emiatt a földfelszín közelében több lesz az emelkedő légtömeg, és ez az, ami záporokat, villámlást eredményezhet.

Mire számíthatunk?

A megyében zápor, zivatar, csapadék,  villámlás bárhol várható – különösen ott, ahol a meleg, párás levegő találkozik az emelkedő áramlással. 

várható cspadékmennyiség
A várható csapadékmennyiség összege az elmúlt 24 órában (mm). Fotó: met.hu

Vasárnapi időjárás Békésben

A pára és köd feloszlása után az ország északkeleti felén még hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, eközben nyugat felől fokozatosan egyre nagyobb területen beborul az ég. Nagyobb eséllyel az ország déli felén fordulhat elő eső, de délután északnyugaton sem kizárt néhány zápor. A nyugatias szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között várható. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Este északnyugat, észak felől fokozatosan csökken a felhőzet. Hajnalra párássá válhat a levegő, foltokban köd képződhet. A legtöbb helyen megszűnik a csapadék, de délen néhány zápor még előfordulhat. A nyugatias szél többnyire mérsékelt lesz. Hajnalra általában 3 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de néhol ennél hidegebb is lehet – írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A villámlás várható gyakorisága a mai napon. Fotó: met.hu

Hasznos tipp: mit tegyünk?

  • Ha este úton van valaki, legyen óvatos: a zivatarok gyorsan kialakulhatnak, villámlás, zápor jöhet.
  • Figyeljük a helyi előrejelzést: ha a felső légáramlat tovább erősödik vagy a nedvesség nő, újabb cellák is kialakulhatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu