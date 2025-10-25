Viharos szél kísérte a hidegfront távozását

Péntek napközben fokozatosan északkelet felé távozott az országunkból az a hidegfront, amely több helyen is jelentős mennyiségű esőt hozott. A front mögött azonban sokak számára kellemetlen idő köszöntött be: az északnyugati, nyugati szél megerősödött, és helyenként viharos lökések is kísérték, ami órákon át kitartott. A szélcsendesebb idő csak a délnyugati térségekben volt jellemző – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán.