Viharos szél kísérte a hidegfront távozását

Péntek délután sokan érezhették, hogy valami készül az időjárásban. Az eső után a szél vette át a főszerepet.

Viharos szél kísérte a hidegfront távozását

Péntek napközben fokozatosan északkelet felé távozott az országunkból az a hidegfront, amely több helyen is jelentős mennyiségű esőt hozott. A front mögött azonban sokak számára kellemetlen idő köszöntött be: az északnyugati, nyugati szél megerősödött, és helyenként viharos lökések is kísérték, ami órákon át kitartott. A szélcsendesebb idő csak a délnyugati térségekben volt jellemző – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán.

 

 

