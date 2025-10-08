13 órája
Változékony, de barátságos lesz a szerdai időjárás
Lassan véget érnek a borongós napok. A szerdai időjárás újabb arcát mutatja – szeles mégis derűs..
A szerdai időjárás változékony, de összességében kellemesnek ígérkezik.
Mire számíthatunk a szerdai időjárásban?
A jelenlegi felhőtakaró helyenként gomolyosodik, máshol új gomolyfelhők képződnek, miközben hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Csapadék nagy valószínűséggel nem várható, bár néhol előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor. Az északnyugati, északi szél többfelé élénk lesz, a Tisza környékén időnként megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 Celsius-fok között alakul - olvasható a met.hu oldalán.
Békéscsabán a maximum hőmérséklet 16-18 fok között alakul, a kora délutáni órákban erősebb széllökésekkel lehet számolni.
