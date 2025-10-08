Változékony, de barátságos lesz a szerdai időjárás

A szerdai időjárás változékony, de összességében kellemesnek ígérkezik.

A szerdai időjárás: gomolyfelhők között többórás napsütés. Fotó: Shutterstock

Mire számíthatunk a szerdai időjárásban?

A jelenlegi felhőtakaró helyenként gomolyosodik, máshol új gomolyfelhők képződnek, miközben hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Csapadék nagy valószínűséggel nem várható, bár néhol előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor. Az északnyugati, északi szél többfelé élénk lesz, a Tisza környékén időnként megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 Celsius-fok között alakul - olvasható a met.hu oldalán.

Békéscsabán a maximum hőmérséklet 16-18 fok között alakul, a kora délutáni órákban erősebb széllökésekkel lehet számolni.