október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

13 órája

Változékony, de barátságos lesz a szerdai időjárás

Címkék#időjárás#csúcshőmérséklet#gomolyfelhő#előrejelzés#csapadék

Lassan véget érnek a borongós napok. A szerdai időjárás újabb arcát mutatja – szeles mégis derűs..

Beol.hu

A szerdai időjárás változékony, de összességében kellemesnek ígérkezik. 

A szerdai időjárás: gomolyfelhők között többórás napsütés
A szerdai időjárás: gomolyfelhők között többórás napsütés. Fotó: Shutterstock

Mire számíthatunk a szerdai időjárásban?

A jelenlegi felhőtakaró helyenként gomolyosodik, máshol új gomolyfelhők képződnek, miközben hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Csapadék nagy valószínűséggel nem várható, bár néhol előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor. Az északnyugati, északi szél többfelé élénk lesz, a Tisza környékén időnként megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 Celsius-fok között alakul - olvasható a met.hu oldalán.

Békéscsabán a maximum hőmérséklet 16-18 fok között alakul, a kora délutáni órákban erősebb széllökésekkel lehet számolni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu