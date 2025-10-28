Szeles idő kavarja fel Békés vármegye őszi napját

A nap folyamán Békés vármegyében szeles idő uralkodik: az északnyugati szél több helyen jelentős lökésekkel fúj, és bár nem éri el a viharos fokozatot, mégis határozottan érezhető lesz. A reggeli órákban még hűvös volt – 6-8 °C körül , ám délre a napsütés és a felmelegedés hatására a hőmérséklet 13-14 °C-ig emelkedik.

Szeles idő Békésben ma. Fotó: Hungaromet Nonprofit Zrt.

Szeles idő: időjárás Békésben kedden

A szél mellett nem várható komoly csapadék. A levegő ettől függetlenül, frissebbnek fog tűnni a valódi hőmérsékletnél a nap folyamán. Az esti órákban a felhőzet fokozatosan megnövekszik, és a szél is mérséklődni fog.

Miért fontos ez? A szeles idő befolyásolhatja többek között a közlekedést és azt is, hogyan érzékeljük a valós hőmérsékletet: hiába emelkedik 14 °C-ig a hőmérséklet, a szél miatt sokan hűvösebbnek érezhetjük. Ezért ajánlott rétegesen öltözködni.

A felhőátvonulások mellett többórás napsütés várható, majd kora délután északnyugat felől az ország északkeleti felén megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Addig csak elvétve lehet zápor, utána az északi tájakon elszórtan fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik, majd délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között várható – olvasható a Hungaromet Nonprofit Zrt. oldalán.