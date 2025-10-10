Mi vár ránk ma? A pénteki időjárás újabb fordulatot tartogat

A pénteki időjárás ismét fordulatot vesz: a nap első felében észak felől kiterjedt felhőzet érkezik, ami sokfelé beárnyékolja az eget. A déli és délnyugati megyékben még több órás napsütésben bízhatunk, míg az északkeleti országrészben egész nap borongós, sőt, helyenként csapadékos maradhat az idő.

A pénteki időjárás felhőkkel, széllel és némi csapadékkal érkezik. Fotó: Shutterstock

A pénteki időjárás: felhős égbolt, élénk szél

Késő délutántól észak felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet, így estére többfelé ismét kitisztulhat az ég. Az északnyugati, nyugati szél az ország jelentős részén megerősödik, különösen a középső területeken, míg a délnyugati és északkeleti vidékeken gyengébb marad a légmozgás. Este mérséklődik a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul, de az északkeleti, tartósan borús tájakon pár fokkal hűvösebb lehet a levegő. Csapadékra elsősorban az ország északkeleti részén kell számítani, máshol nem valószínű jelentősebb eső - olvasható a met.hu oldalán.

Békéscsabán a maximum hőmérséklet 17-19 fok között fog alakulni.