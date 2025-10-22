49 perce
Meglephet az időjárás a nemzeti ünnepen – így tervezz!
Közeledik a nemzeti ünnepünk napja, aminek évfordulója most csütörtökre esik. Települések szerte tartanak ünnepi megemlékezéseket, így fontos tudni, hogyan alakul október huszonharmadika időjárása, ha szeretnénk részt venni a megemlékezéseken.
A HungaroMet Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy országszerte meglepően, de kedvezően alakul az október 23 időjárása. Szinte késő nyárias tartományba melegszik fel a levegő. Északnyugat felől közelítő ciklon előoldalán igen erőteljes lesz a melegedés. Nagyrészt 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Október 23 időjárás
Megérkezik a melegfront előtti melegedés. Viszont számítani kell arra, hogy nagy területen megerősödik, sőt északnyugaton viharossá fokozódik a déli szél. Ebben az országrészben akár 70-80 km/h körüli széllökések is előfordulhatnak.
Ellentétben ezzel az Északi-középhegység térségében továbbra is felhősebb időre számíthatunk, és a légmozgás is csak lassabban élénkül meg arrafelé. Ennek következtében ott erősen ellentétes időjárásra számíthatunk, csak 12 és 20 fok között alakulhat a csúcsérték – így számol be bejegyzésében a HungaroMet Facebook oldalán.
