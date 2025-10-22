október 22., szerda

Meglephet az időjárás a nemzeti ünnepen – így tervezz!

Közeledik a nemzeti ünnepünk napja, aminek évfordulója most csütörtökre esik. Települések szerte tartanak ünnepi megemlékezéseket, így fontos tudni, hogyan alakul október huszonharmadika időjárása, ha szeretnénk részt venni a megemlékezéseken.

Beol.hu

A HungaroMet Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy országszerte meglepően, de kedvezően alakul az október 23 időjárása. Szinte késő nyárias tartományba melegszik fel a levegő. Északnyugat felől közelítő ciklon előoldalán igen erőteljes lesz a melegedés. Nagyrészt 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Október 23 időjárása kedvezően alakul
Október 23 időjárás: erőteljes lesz a melegedés a nemzeti ünnepen. Fotó: HungaroMet/Facebook

Október 23 időjárás

Megérkezik a melegfront előtti melegedés. Viszont számítani kell arra, hogy nagy területen megerősödik, sőt északnyugaton viharossá fokozódik a déli szél. Ebben az országrészben akár 70-80 km/h körüli széllökések is előfordulhatnak.

A szél megerősödik. Fotó: HungaroMet/Facebook

Ellentétben ezzel az Északi-középhegység térségében továbbra is felhősebb időre számíthatunk, és a légmozgás is csak lassabban élénkül meg arrafelé. Ennek következtében ott erősen ellentétes időjárásra számíthatunk, csak 12 és 20 fok között alakulhat a csúcsérték – így számol be bejegyzésében a HungaroMet Facebook oldalán. 

