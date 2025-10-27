Holnapi időjárás: érdemes lesz rétegesen öltözni

Milyen idő lesz holnap? Kedd hajnalra megszűnik a csapadék, és fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet. Napközben váltakozó felhőzetre számíthatunk: az ország északi részén több, délen kevesebb napsütéssel.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor. Az északnyugati, nyugati irányú szél a délnyugati megyék kivételével többfelé megerősödik, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak, estére azonban mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 9, a legmagasabb 11 és 17 fok között valószínű – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben?

Békéscsabán kedden délután 12 és 14 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható.