október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Holnapi időjárás: érdemes lesz rétegesen öltözni

Címkék#időjárás#zápor#előrejelzés#hőmérséklet

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Kedd hajnalra megszűnik a csapadék, és fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet. Napközben váltakozó felhőzetre számíthatunk: az ország északi részén több, délen kevesebb napsütéssel. 

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Csak elszórtan alakulhat ki futó zápor. Az északnyugati, nyugati irányú szél a délnyugati megyék kivételével többfelé megerősödik, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak, estére azonban mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 9, a legmagasabb 11 és 17 fok között valószínű – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben? 

Békéscsabán kedden délután 12 és 14 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu