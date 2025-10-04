Fordulat az időjárásban: ezt hozza a holnapi nap!

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor borult vagy erősen felhős időre számíthatunk, és sok helyen előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A szél kezdetben déli irányú lesz, majd fokozatosan nyugatira, északnyugatira fordul, többfelé élénk marad, az Észak-Dunántúlon pedig erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet éjszaka 4 és 11 fok között alakul.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, de vasárnap késő délutántól, estétől északnyugat felől csökkenhet a felhőzet. Délelőtt elsősorban a keleti és délnyugati tájakon, délután inkább a déli megyékben valószínű eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szél többfelé élénk, néhol erős lehet. A nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, de a tartósan csapadékos keleti és délnyugati tájakon ennél hűvösebb maradhat az idő – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap? Békés vármegyében leginkább hűvös

Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az idő, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható – írja a koponyeg.hu oldala.