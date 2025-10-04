október 5., vasárnap

Tegnap, 18:09

Fordulat az időjárásban: ezt hozza a holnapi nap!

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor borult vagy erősen felhős időre számíthatunk, és sok helyen előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A szél kezdetben déli irányú lesz, majd fokozatosan nyugatira, északnyugatira fordul, többfelé élénk marad, az Észak-Dunántúlon pedig erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet éjszaka 4 és 11 fok között alakul.

Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, de vasárnap késő délutántól, estétől északnyugat felől csökkenhet a felhőzet. Délelőtt elsősorban a keleti és délnyugati tájakon, délután inkább a déli megyékben valószínű eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szél többfelé élénk, néhol erős lehet. A nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, de a tartósan csapadékos keleti és délnyugati tájakon ennél hűvösebb maradhat az időolvasható a HungaroMet oldalán. 

Milyen idő lesz holnap? Békés vármegyében leginkább hűvös

Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az idő, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható – írja a koponyeg.hu oldala. 

 

 

