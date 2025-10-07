október 8., szerda

11 órája

Holnap reggel sokakat ér majd meglepetés, amikor kilépnek az ajtón

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor szerda hajnalra a szélcsendes tájakon köd képződhet, csapadék nem valószínű, de a Dunántúlon és a keleti határ mentén lehetnek felhősebb tájak is. Az északi szelet élénk lökések kísérhetik. Az éjszakai hőmérséklet várhatóan 3 és 8 fok között alakul

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Szerda délutánra már a meglévő felhőzet gomolyosodni kezd, viszont erős csapadékra továbbra sem kell számítani. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, főként a Tisza tágabb környezetében olykor erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható olvasható a HungaroMet oldalán. 

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap? Békés vármegyében leginkább felhős

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés – írja a koponyeg.hu oldala. 

 

 

