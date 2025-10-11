október 11., szombat

1 órája

Nyár végi vagy igazi őszi idő holnap? Itt a válasz!

Címkék#időjárás#előrejelzés#napos#hőmérséklet#szél

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor vasárnap napközben keleten maradhat a rétegfelhőzet, másutt gomoly- és fátyolfelhős, többnyire napos idő várható. A gomolyfelhők időszakosan jobban összeállhatnak, és északkeleten kisebb eső továbbra sem kizárt. 

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Éjszaka felszakadozik a felhőzet, de keleten rétegfelhőzet is kialakulhat, amely néhol tartósan megmaradhat. A szélcsendes, derült tájakon köd, párásság előfordulhat, és főként északkeleten gyenge csapadék is lehet. Az északi, északnyugati szél többnyire gyenge, de a hegyekben erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra általában 5-11 fokig hűl a levegő, szélvédett, derült helyeken ennél hidegebb is lehet.

A nyugati szél sokfelé megélénkül, főként magasabban erős lökések is lehetnek. Délutánra 16-21 fok közé melegszik a levegő, északkeleten ennél hűvösebb maradhat – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán. 

Milyen idő lesz holnap Békésben? 

Többnyire napos időre számíthatunk. Szerencsére csapadékra nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 18 és 20 fok között alakul – írja a koponyeg.hu oldala. 

 

