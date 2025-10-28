Szerdán komoly változást hoz az időjárás Békésben

Milyen idő lesz holnap? Szerdán a reggeli pára és ködfoltok feloszlása után többnyire fátyolfelhős, napos időre számíthatunk, csapadék nélkül.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

A nap folyamán a fátyol- és gomolyfelhők mellett több órán keresztül süt majd a nap. Eső nem várható. A délnyugati, déli szél sokfelé élénk, helyenként erős lsz. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 1 és 9, a legmagasabb kora délután 15 és 20 fok között alakul – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben?

Békéscsabán szerda délután 16 és 18 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható. Csapadék nem lesz.