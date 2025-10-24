október 24., péntek

Holnap megmutatja igazi arcát az október – nem mindenkinek lesz örömére

#Békés megye#időjárás#előrejelzés#reggel

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Békés megyében szombaton várhatóan felhős lesz az időjárás, de több helyen lehetnek derült, tisztább időszakok is.
Változóan felhős időre számíthatunk, délen elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. 14-15 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők - írja a koponyeg.hu.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi.
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap Békésben? 

Szombaton Békés vármegyében többnyire napos, de változékony időre lehet számítani.
A reggel hűvösen indul, 5–7 °C körüli hőmérséklettel, majd a délelőtti órákban fokozatosan felmelegszik 15–16 °C környékére.
Délután még jellemzően derült marad az ég, de estére megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, főként a déli részeken.
A szél időnként megerősödik, zivatarok környékén akár viharos lökések is előfordulhatnak.

Kellemes, őszi nap lesz, de érdemes számolni késő délutáni-esti záporokkal és változó széllel.

Tippek a napra:

  • Öltözz rétegesen, mert a déli órákban is hűvös maradhat a levegő.
  • Az eső kevéssé valószínű, így esernyőre általában nem lesz szükség, de egy könnyű széldzseki nem árt.

 

 

