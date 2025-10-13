október 13., hétfő

1 órája

Nem csak a hangulatunk lesz szomorkás Békésben

Címkék#időjárás#előrejelzés#napos#hőmérséklet#eső#szél

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor kedden délelőtt még szűrt lesz a napsütés, délután viszont egyre többfelé borult idő várható, főleg északkeleten esőzéssel. A délnyugati részek naposabbak maradnak. A nappali hőmérséklet 14-18 fok között lesz, északkeleten hűvösebb idő várható.

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Estére csökken a felhőzet, de keleten és a nyugati határnál maradhatnak felhős részek. Éjszaka északról újabb felhők érkeznek, helyenként gyenge eső is előfordulhat. A szél mérséklődik, a hőmérséklet 2-7 fok között alakul, gyenge fagy is lehet – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán. 

Milyen idő lesz holnap Békésben? 

A délelőtti órákban a napsütést felhők zavarják meg, délutánra azonban borongósra fordul az időjárás. Esőre nem kell számítani. Békéscsabán reggel 5 fok lesz, kora délután pedig 15 fokig emelkedik a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu oldala. 

 

 

