2 órája
Mit tartogat az időjárás csütörtökön?
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor csütörtökön részben felhős időre számíthatunk, különösen az ország északnyugati részén, ahol kevesebb napsütés valószínű.
Jelentősebb csapadék nem várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 12 és 18 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet valószínű – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Milyen idő lesz holnap Békésben?
Reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 15-17 fok körül valószínű – írja a koponyeg.hu.
Ilyen Parkside terméket sem láttunk még: a Lidl akciója mindent visz
A gólkirály polgármester közösségeket is épít, településén ez a ház újra benépesül – galériával