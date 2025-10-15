október 15., szerda

2 órája

Mit tartogat az időjárás csütörtökön?

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor csütörtökön részben felhős időre számíthatunk, különösen az ország északnyugati részén, ahol kevesebb napsütés valószínű. 

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Jelentősebb csapadék nem várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 12 és 18 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet valószínű – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben? 

Reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 15-17 fok körül valószínű – írja a koponyeg.hu.

 

 

