1 órája
Nem csak a hangulatunk lesz szomorkás Békésben
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor kedden délelőtt még szűrt lesz a napsütés, délután viszont egyre többfelé borult idő várható, főleg északkeleten esőzéssel. A délnyugati részek naposabbak maradnak. A nappali hőmérséklet 14-18 fok között lesz, északkeleten hűvösebb idő várható.
Estére csökken a felhőzet, de keleten és a nyugati határnál maradhatnak felhős részek. Éjszaka északról újabb felhők érkeznek, helyenként gyenge eső is előfordulhat. A szél mérséklődik, a hőmérséklet 2-7 fok között alakul, gyenge fagy is lehet – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán.
Milyen idő lesz holnap Békésben?
A délelőtti órákban a napsütést felhők zavarják meg, délutánra azonban borongósra fordul az időjárás. Esőre nem kell számítani. Békéscsabán reggel 5 fok lesz, kora délután pedig 15 fokig emelkedik a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu oldala.
