Időjárás
46 perce
Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk holnap
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Békés megyében kedden várhatóan felhős lesz az időjárás, de több helyen lehetnek derült, tisztább időszakok is.
Szórványosan alakul ki eső, záporeső. Továbbra is élénk lesz a délkeleti szél. 8 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet - ÉK-en lesz a hűvösebb - írja a koponyeg.hu.
Milyen idő lesz holnap Békésben?
Kedden Békés vármegyében számíthatsz jórészt felhős időre, időnként vastagabb felhőzet is lehet.
Hétfőre Békés vármegyében markánsan az őszi napfény és a fokozatos lehűlés kombinációja várható
- Korai órákban (hajnalban, reggel) zömmel felhős lesz az ég, hőmérséklet 5–7 °C körül mozgó értékekkel.
- Délelőtt fokozatosan enyhül az idő, de marad a felhősség, 10–13 °C körüli értékek várhatók.
- Délután sem tisztul ki jelentősen az ég, legmagasabb hőmérséklet 15–16 °C körül alakulhat.
- Estefelé ismét nő a felhőborítottság, a hőmérséklet pedig visszaesik 10–12 °C-ra.
Tippek a napra:
- Öltözz rétegesen, mert a déli órákban is hűvös maradhat a levegő.
- Az eső kevéssé valószínű, így esernyőre általában nem lesz szükség, de egy könnyű széldzseki nem árt.
