1 órája

Durva, ami jön: ebben nem lesz sok köszönet

A front elvonul és elszórtan lehet napsütés, de újabb felhők is érkeznek. Hogy pontosan milyen idő lesz holnap, az a nap folyamán többször is változhat.

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Délelőtt nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a frontális zóna csapadéka pedig egyre inkább az északkeleti tájakra szorul vissza, ahol még gyenge eső, szemerkélés előfordulhat. 

Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? A nap folyamán többször is változhat az időjárás.  Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Milyen idő lesz holnap: naposabb idő, de délután újra felhősödés és lehűlés várható

A front mögött sok helyen kisüt a nap, de a délutáni órákban a déli és délnyugati országrész fölé ismét vastagabb felhők sodródhatnak, és ott helyenként eső, zápor, sőt akár egy-egy zivatar sem kizárt.
A nyugati, északnyugati szél az ország északkeleti felén többfelé megerősödik, időnként viharos lökések is előfordulhatnak, de estére fokozatosan mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, nyugaton hűvösebb, délen enyhébb lesz a levegő- olvasható a met.hu oldalán.
Békéscsabán egy hidegfront vonul át, amely érezhető lehűlést hoz magával. A reggeli órákban időnként szemerkélő eső és erős széllökések nehezítik a napkezdetet, emiatt a hőmérséklet a valósnál hűvösebbnek tűnhet. Délutánra 13–15 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

 

