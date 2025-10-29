Előrejelzés
Így alakul a hőmérséklet és a csapadék csütörtökön
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? A csütörtöki nap első részében többnyire közepesen vagy erősen felhős ég lesz jellemző, majd délutánra északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Helyenként előfordulhat eső vagy zápor.
A délnyugati, nyugati szél sok helyen megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12, a legmagasabb pedig 15 és 22 Celsius-fok között várható – olvasható a HungaroMet oldalán.
Milyen idő lesz holnap Békésben?
Békéscsabán csütörtökön 16 és 18 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható. Az esti órákra erősen felhős ég lesz jellemző.
