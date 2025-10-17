október 17., péntek

50 perce

Az időjárás holnap alaposan próbára teszi a hangulatunkat

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor szombaton északnyugat felől felhők érkeznek, főleg északon, északnyugaton és délkeleten lehet több felhő az égen. A derült részeken helyenként köd is kialakulhat.

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Csapadék csak elvétve fordulhat elő, a szél gyenge vagy mérsékelt marad.  A felhők délkelet felé vonulnak tovább, így napközben egyre több helyen kisüt a nap, de keleten és délen továbbra is lehetnek felhős körzetek. Főleg északkeleten fordulhat elő kisebb eső vagy zápor. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Délutánra 12 és 18 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten, a tartósan borongós részeken ennél hűvösebb lehet – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán. 

Milyen idő lesz holnap Békésben? 

Kezdetben borult, erősen felhős ég lesz jellemző, majd a nap előrehaladtával fokozatosan felszakadozik a felhőtakaró. Békéscsabán reggel 5 fok lesz, kora délután pedig 17 fokig emelkedik a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu.

 

