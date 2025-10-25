Az időjárás holnap alaposan próbára teszi a hangulatunkat

Milyen idő lesz holnap? A látási viszonyok fokozatosan javulnak országszerte. Vasárnap nyugat felől több hullámban érkeznek felhők, amelyek időnként eltakarhatják a napot, majd a kora délutáni óráktól egyre nagyobb területen beborul az ég.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Napközben csak elszórtan fordulhat elő eső, estétől azonban – főként az ország déli részén – megnő a csapadék valószínűsége, sőt helyenként zivatar is lehet. A déli, délnyugati szél időnként megerősödik. A nappali maximum-hőmérséklet többnyire 13 és 18 Celsius-fok között várható, az Északi-középhegység környékén ennél néhány fokkal hűvösebb lehet az idő – olvasható a met.hu oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben?

Békéscsabán délután 13 és 15 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható.