1 órája

Az időjárás holnap alaposan próbára teszi a hangulatunkat

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? A látási viszonyok fokozatosan javulnak országszerte. Vasárnap nyugat felől több hullámban érkeznek felhők, amelyek időnként eltakarhatják a napot, majd a kora délutáni óráktól egyre nagyobb területen beborul az ég. 

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Napközben csak elszórtan fordulhat elő eső, estétől azonban – főként az ország déli részén – megnő a csapadék valószínűsége, sőt helyenként zivatar is lehet. A déli, délnyugati szél időnként megerősödik. A nappali maximum-hőmérséklet többnyire 13 és 18 Celsius-fok között várható, az Északi-középhegység környékén ennél néhány fokkal hűvösebb lehet az idő – olvasható a met.hu oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben? 

Békéscsabán délután 13 és 15 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható.

 

