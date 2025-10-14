október 14., kedd

1 órája

Megérkezett az ősz Békésbe

Címkék#időjárás#borult ég#előrejelzés#hőmérséklet#eső#szél

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor szerdán egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap. 

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Nagyrészt borult idő várható, lesz, ahol még az eső is eleredhet, melyhez egy kis gyenge szél is társul. Hajnalban még fagy is előfordulhat. A hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap Békésben? 

A hét közepére szomorúra fordul az időjárás: erősen felhős lesz az ég, a napot csak alig látjuk. Békéscsabán reggel 7 fok lesz, kora délután pedig 16 fokig emelkedik a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu.

 

 

