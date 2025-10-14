Megérkezett az ősz Békésbe

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor szerdán egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Nagyrészt borult idő várható, lesz, ahol még az eső is eleredhet, melyhez egy kis gyenge szél is társul. Hajnalban még fagy is előfordulhat. A hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben?

A hét közepére szomorúra fordul az időjárás: erősen felhős lesz az ég, a napot csak alig látjuk. Békéscsabán reggel 7 fok lesz, kora délután pedig 16 fokig emelkedik a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu.