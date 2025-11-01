október 31., péntek

6 órája

Mutatjuk, milyen időre ébredhetünk szombaton Békéscsabán

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Északkelet és az északnyugati határ mentén tartósabban megmaradhat a felhőzet, míg az ország többi részén a reggeli köd és rétegfelhőzet feloszlása után többnyire napos, fátyolfelhős időre számíthatunk. Csapadék sehol sem várható. 

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Dinya Magdolna

A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet kora délutánra általában 17-22 fok közé emelkedik, de a tartósan felhős vidékeken ennél hűvösebb maradhat az idő – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben?

Békéscsaba: Szombaton a maximum hőmérséklet délután 19 Celsius-fok lehet, csapadék nem várható, a napos kezdet után délutánra időszakosan felhős égbolt várható, a szél mérsékelt marad.

Szarvas: Közepes nappali csúcs hőmérséklet: 17 Celsius-fok, esti minimum 10-11 Celsius-fok, az égbolt délelőtt részben napos, délután többnyire felhős.

Gyula: Nappali maximum hőmérséklet: 18-19 Celsius-fok, egész nap napos idő várható, csapadék nélkül, a szél gyenge, mérsékelt lesz.

Orosháza: Esti minimum: 11-12 Celsius-fok, nappali maximum: 17-18 Celsius-fok, kevés csapadékkal, délelőtt részben napos, délután fokozatosan felhősödő lehet az égbolt.

Békés: A maximum nappali csúcshőmérséklet 16-20 Celsius-fok közé emelkedik, napos, részben felhős idővel, a szél déli-délkeleti irányból mérsékelt sebességgel érkezik.

Sarkad: Nappalra maximum 18-19 Celsius-fok várható, a csapadék esélye nagyon alacsony, főként napos égboltra lehet számítani.

 

