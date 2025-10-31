október 30., csütörtök

Alfonz névnap

18°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

34 perce

Péntek reggel sokakat érhet meglepetés Békésben

Címkék#rétegfelhőzet#hőmérséklet#csapadék#szél

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Péntek éjszaka a derült területeken pára és köd alakulhat ki, máshol inkább rétegfelhőzet képződik és terjed, amelynek egy része napközben is megmaradhat. Csapadék nem várható. A szél többnyire gyenge lesz, változó irányból fúj. 

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

A legalacsonyabb hőmérséklet a derült vidékeken -2 és +4, a felhősebb tájakon 5 és 12 fok között alakul. Napközben a legmelegebb órákban 15-21 fokra számíthatunk – olvasható a HungaroMet oldalán.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap Békésben?

Békéscsaba: Péntek délután 18 és 20 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható. A szél többnyire gyenge lesz, csapadék nem várható. 

Szarvas: A hőmérséklet délután  17-18 Celsius-fokra emelkedik, és részben napos, majd felhős idő várható.

Orosháza: Várhatóan mérsékelten meleg nap lesz, könnyű széllel.

Gyula: A maximális hőmérséklet 16 Celsius-fok lesz, szél 20 km/h körül alakul, és az ég többnyire napos lesz.

Békés: A város környezetében nagy valószínűséggel könnyű eső is előfordulhat, a maximum hőmérséklet 16 Celsius-fok körül alakul.

Sarkad: Napközben akár 18-19 °C-ig is melegedhet, és napsütéses, derült égbolt várható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu