Péntek reggel sokakat érhet meglepetés Békésben

Milyen idő lesz holnap? Péntek éjszaka a derült területeken pára és köd alakulhat ki, máshol inkább rétegfelhőzet képződik és terjed, amelynek egy része napközben is megmaradhat. Csapadék nem várható. A szél többnyire gyenge lesz, változó irányból fúj.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

A legalacsonyabb hőmérséklet a derült vidékeken -2 és +4, a felhősebb tájakon 5 és 12 fok között alakul. Napközben a legmelegebb órákban 15-21 fokra számíthatunk – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben?

Békéscsaba: Péntek délután 18 és 20 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható. A szél többnyire gyenge lesz, csapadék nem várható.

Szarvas: A hőmérséklet délután 17-18 Celsius-fokra emelkedik, és részben napos, majd felhős idő várható.

Orosháza: Várhatóan mérsékelten meleg nap lesz, könnyű széllel.

Gyula: A maximális hőmérséklet 16 Celsius-fok lesz, szél 20 km/h körül alakul, és az ég többnyire napos lesz.

Békés: A város környezetében nagy valószínűséggel könnyű eső is előfordulhat, a maximum hőmérséklet 16 Celsius-fok körül alakul.

Sarkad: Napközben akár 18-19 °C-ig is melegedhet, és napsütéses, derült égbolt várható.