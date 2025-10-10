Mielőtt a kiruccanáson agyalnál, nézd meg milyen idő lesz szombaton

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor szombat hajnalban az északnyugati, nyugati szél, főként a Balaton, Bakony térségében erős marad, de délnyugaton és északkeleten jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai és hajnali hőmérséklet általában 6 és 12 fok között várható.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Délután a középső és keleti tájakon lehet némi napsütés, majd mindenhol erősen felhős idő valószínű, keleten vastagabb, másutt vékonyabb felhőzettel. Főként északkeleten, az Észak-Alföldön alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor. Az Alföld északi részén mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között valószínű – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben?

A réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés is várható csapadék nélkül. A nap első felében még erős lehet a szél, majd mérséklődik. 19-20 fok valószínű – írja a koponyeg.hu.