Időjárás-előrejelzés holnapra: így alakul a hőmérséklet és a csapadék

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor a péntek derültebb, de a szélcsendes tájakon köd alakulhat ki reggelre. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 12 fok között várható, de a szélvédett völgyekben akár fagypont közelébe is hűlhet a levegő.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Délután a déli és délnyugati tájakon többnyire napsütésre lehet számítani, viszont északkeleten egész nap erősen felhős vagy borult maradhat az ég. Estétől csökkenhet majd észak felől a felhőzet. Északkeleten kisebb eső, zápor is előfordulhat, míg másutt nem valószínű csapadék. Az északnyugati, nyugati szél nagy területen megerősödik, majd estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben?

A reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19–20 fok körüli hőmérséklet várható – írja a koponyeg.hu oldala.