Az időjárás holnap alaposan próbára teszi a hangulatunkat

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor az éjszaka folyamán észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és hajnaltól északon már kisebb eső is előfordulhat. A reggeli órákban már kevés felhőtlen terület lesz az országban. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli érték sem kizárt.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Délután továbbra is felhős, borús időre lehet számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkenhet a felhőzet a szél továbbra is kitart. Kisebb eső, zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható – olvasható a HungaroMet oldalán.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap Békésben?

Gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum – írja a koponyeg.hu oldala.