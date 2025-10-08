október 8., szerda

1 órája

Az időjárás holnap alaposan próbára teszi a hangulatunkat

Címkék#időjárás#reggel#eső#szél

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor az éjszaka folyamán észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és hajnaltól északon már kisebb eső is előfordulhat. A reggeli órákban már kevés felhőtlen terület lesz az országban. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli érték sem kizárt.

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Délután továbbra is felhős, borús időre lehet számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkenhet a felhőzet a szél továbbra is kitart. Kisebb eső, zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható olvasható a HungaroMet oldalán. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap Békésben? 

Gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum – írja a koponyeg.hu oldala. 

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
