1 órája
Az időjárás holnap alaposan próbára teszi a hangulatunkat
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor az éjszaka folyamán észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és hajnaltól északon már kisebb eső is előfordulhat. A reggeli órákban már kevés felhőtlen terület lesz az országban. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli érték sem kizárt.
Délután továbbra is felhős, borús időre lehet számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkenhet a felhőzet a szél továbbra is kitart. Kisebb eső, zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható – olvasható a HungaroMet oldalán.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Milyen idő lesz holnap Békésben?
Gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum – írja a koponyeg.hu oldala.
Komoly tőkéhez jutott a Békés vármegyei cég, aláírták a szerződést