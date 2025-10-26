Holnap megmutatja igazi arcát az október – nem mindenkinek lesz örömére

Milyen idő lesz holnap? Hétfőn nyugat felől lassan mindenütt beborul az ég, és a nap folyamán egyre több helyen lehet csapadékra számítani. Az eső, zápor főként a Dunántúlon és az ország déli részén fordulhat elő.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, késő estére pedig 6–11 fokig hűl vissza a levegő – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben?

Békéscsabán hétfő délután 12 és 14 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható.