Előrejelzés
2 órája
Holnap megmutatja igazi arcát az október – nem mindenkinek lesz örömére
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Hétfőn nyugat felől lassan mindenütt beborul az ég, és a nap folyamán egyre több helyen lehet csapadékra számítani. Az eső, zápor főként a Dunántúlon és az ország déli részén fordulhat elő.
A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, késő estére pedig 6–11 fokig hűl vissza a levegő – olvasható a HungaroMet oldalán.
Milyen idő lesz holnap Békésben?
Békéscsabán hétfő délután 12 és 14 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható.
