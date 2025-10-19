október 19., vasárnap

1 órája

Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk hétfőn!

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Békés megyében hétfőn várhatóan felhős lesz az időjárás, de több helyen felbukkanhatnak derült, tisztább időszakok is.
A hőmérséklet reggel 0–4 °C körül alakul, napközben 11–15 °C körül, estére visszaesik 6–9 °C-ra.

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap Békésben? 

A ködfoltok megszűnése után napos, részben rétegfelhős időre van kilátás. Nem lesz eső. Reggel akár több helyen is fagyhat, délután 10-15 fok várható – írja a koponyeg.hu.

Hétfőre Békés vármegyében markánsan az őszi napfény és a fokozatos lehűlés kombinációja várható

Reggel: A hétfő hajnal kezdete hűvös lesz: a korai órákban többnyire derült éggel és igazán friss levegővel indul a nap. A napfelkelte idején már érzékelhető a hőmérséklet-csökkenés hatása: a levegő hidegebb lesz, mint az előző napokban. A napfény ugyan kicsit fokozza a komfortérzetet, de a kezdeti hűvös idő egyértelműen azt jelzi: „itt hidegebb lesz”.

Délután: Dél felé aztán megérkezik a viszonylag kellemes része a napnak: a korai órákban felmelegedés látványos lesz, a napsütés sokszor fogja délelőtt-kora délután uralni az eget. Ugyanakkor ez a felmelegedés sem tart örökké: délután közepére a hőmérséklet eléri a maximumát, majd fokozatosan ismét hűlni kezd.

Este: Az esti órákban visszatér a hűvösség: a napsütés fokozatosan gyengül, a felhőzet megnövekszik, és a hőmérséklet is esik — a napközbeni meleget gyorsan felváltja a hideg. A kültéri programokat este már ajánlott jól átgondolni: jó ha van nálunk melegebb réteg ruházat, mert a komfortérzet gyorsan csökkenhet.

 

 

