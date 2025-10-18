1 órája
Holnap új fejezetet ír az ősz: így változik meg az időjárás
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Vasárnap hajnalban igencsak hideg lesz, sokfelé várható fagy. A hajnali ködfoltok feloszlása és a kevés rétegfelhőzet csökkenése után már a napsütésé lesz a főszerep, sajnos csapadék továbbra sem fog esni! A déliesre forduló szél nagyrészt mérsékelt marad, a csúcsérték viszont alacsonyabban, 9 és 14 fok között alakul - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.
Milyen idő lesz holnap Békésben?
A reggelre kialakuló köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően az időjárás gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A szél mérsékelt marad. A reggel már hideg lesz, több helyen számíthatunk talajmenti fagyra. A maximum 10 és 15 fok között várható – írja a koponyeg.hu.
5 perc alatt varázsolhatunk: házi pumpkin spice latte egyszerűen