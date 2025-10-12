31 perce
Vajon marad a kellemes tavaszias idő? Mutatjuk!
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor hétfőn napközben változóan felhős idő várható, de többfelé kisüthet a nap néhány órára. Helyenként – főleg északkeleten, esetleg északnyugaton – előfordulhat gyenge eső vagy zápor.
Estére nagyobb területen kitisztul az ég, de az éjszaka második felében észak felől ismét felhők érkeznek, főleg északkeleten lehet néhol kisebb eső. Az északnyugati szél az Észak-Dunántúlon élénkebb lehet, máshol inkább mérsékelt vagy gyenge marad. Hajnalra 5 és 12 fok közé hűl le a levegő, de a derültebb, szélcsendes helyeken ennél hidegebb is lehet. Az északnyugati, nyugati szél elsősorban a nyugati országrészben megélénkül. Délutánra 14 és 20 fok közé melegszik a levegő – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán.
Milyen idő lesz holnap Békésben?
Észak, északnyugat felől érkezik egy gyenge hidegfront, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Békéscsabán reggel 7 fok lesz, kora délután pedig 19 fokig emelkedik a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu oldala.
