Vajon marad a kellemes tavaszias idő? Mutatjuk!

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor hétfőn napközben változóan felhős idő várható, de többfelé kisüthet a nap néhány órára. Helyenként – főleg északkeleten, esetleg északnyugaton – előfordulhat gyenge eső vagy zápor.

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Estére nagyobb területen kitisztul az ég, de az éjszaka második felében észak felől ismét felhők érkeznek, főleg északkeleten lehet néhol kisebb eső. Az északnyugati szél az Észak-Dunántúlon élénkebb lehet, máshol inkább mérsékelt vagy gyenge marad. Hajnalra 5 és 12 fok közé hűl le a levegő, de a derültebb, szélcsendes helyeken ennél hidegebb is lehet. Az északnyugati, nyugati szél elsősorban a nyugati országrészben megélénkül. Délutánra 14 és 20 fok közé melegszik a levegő – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap Békésben? 

Észak, északnyugat felől érkezik egy gyenge hidegfront, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Békéscsabán reggel 7 fok lesz, kora délután pedig 19 fokig emelkedik a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu oldala. 

 

 

